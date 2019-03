Darts-Bar soll minderjÃ¤hrige MÃ¤dchen angeboten haben

PATTAYA: Eine Sondereinheit gegen Menschenhandel führte in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei eine Razzia in einer Darts-Bar in der bekannten Bar-Straße Soi 6 zwischen Beach Road und Second Road in Nord-Pattaya durch mit dem Verdacht, dass der Amüsierbetrieb nicht nur das Geschicklichkeitsspiel sowie Speisen und Getränke anbietet, sondern auch minderjährige Mädchen für sexuelle Dienstleistungen.

Dem Zugriff ging eine verdeckte Ermittlung voraus, bei der ein ausländischer Spion der Polizei eingesetzt wurde und der Verdacht bestätigt wurde. Beim anschließenden Zugriff stießen die Beamten auf mehrere Mädchen unter 18 Jahren, die Ladydrinks an ausländische Kunden für 200 Baht verkauften, wovon die Bar 150 Baht und die Mädchen 50 Baht erhielten. Vier Frauen wurden festgenommen, über deren Aufgabe oder Postion den Medien keine weiteren Details mitgeteilt wurden..