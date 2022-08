Von: Björn Jahner | 01.08.22

BANGKOK: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Astronomischen Forschungsinstitut Thailands vor kurzem bekanntgegeben, dass 12 Orte in ganz Thailand als „Dark Sky Park“ registriert sind. Damit soll der „Dark Sky Tourism“ im Rahmen des Konzepts „Amazing Dark Sky in Thailand“ gefördert werden.

Anlässlich der Kampagne brachte die TAT auch einen Reiseführer zum Thema „Dark Sky Tourism“ auf den Markt, mit dem Inlandsreisen gefördert werden sollen, insbesondere zum Ende der Regenzeit und zum Beginn der Winter- bzw. „kühlen“ Jahreszeit.

In ganz Thailand gibt es 12 Orte, die als „Dark Sky Communities“ (Gebiete ohne große Lichtverschmutzung) und „Dark Sky Properties“ (private Gebiete wie Resorts, Hotels und Bauernhöfe) registriert sind.

Dazu gehören der Nationalpark Huai Nam Dang in Chiang Mai, der Nationalpark Pha Taem in Ubon Ratchathani, das Phu Khieo Wildlife Sanctuary in Chaiyaphum, der Nationalpark Pa Hin Ngam in Chaiyaphum, der Nationalpark Phu Laenkha in Chaiyaphum, die Gemeinde On Tai in Chiang Mai, die Alcidini Winery in Nakhon Ratchasima, das Rain Tree Residence Hotel in Nakhon Ratchasima, der Muaklek ATV Racing Track in Saraburi, das Baan Rai Yai Chaplu Resort in Saraburi, The Piano Resort in Nakhon Ratchasima und das GranMonte Vineyard and Winery in Nakhon Ratchasima.

Mehr erfahren Sie unter darksky.narit.or.th.