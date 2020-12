Darauf muss man beim Großen Preis von Sakhir achten

SAKHIR: Eine Woche nach dem schockierenden Feuer-Unfall von Romain Grosjean fährt die Formel 1 wieder in Bahrain. Das Mercedes-Duo startet aus der ersten Reihe. Der Weltmeister aber fehlt.

Am Ende einer turbulenten Woche führt Valtteri Bottas die Formel 1 in ihr vorletztes Saisonrennen. Der Finne startet beim Grand Prix in Bahrain am Sonntag (18.10 Uhr/RTL und Sky) von der Pole Position. Deutlich mehr Aufmerksamkeit als Bottas aber bekommt in Sakhir wieder einmal sein zweitplatzierter Teamkollege.

WELTMEISTER-ERSATZ: George Russell gilt schon länger als ein Fahrer mit großer Zukunft. In fast zwei Formel-1-Jahren hatte er noch nie ein Qualifikationsduell gegen einen Teamkollegen verloren. Als es nun so weit war, ärgerte sich der 22-Jährige also schon ein bisschen. Doch als Trost darf Russell erstmals in seiner Karriere aus Startreihe eins losfahren und sitzt nicht wie sonst bei Williams im langsamsten Auto, sondern im überlegenen Mercedes. Möglich macht dies die Corona-Infektion von Weltmeister Lewis Hamilton, den der von Mercedes geförderte Russell vertreten darf. «Hätten Sie mir das letzte Woche gesagt, hätte ich Ihnen nicht geglaubt», sagte er.

MINI-KURS: Ziemlich ungewöhnlich ist auch die Strecke. Vor einer Woche waren die Piloten noch auf der gewohnten Piste in Bahrain unterwegs, diesmal wird zum ersten Mal der ovalartige Außenkurs befahren. «Es ist ein wenig wie eine Micky-Maus-Strecke», sagte Favorit Bottas über den nur 3,543 Kilometer langen Kurs, der 87 Mal umrundet werden muss. Weniger als eine Minute brauchen die Fahrer von Start bis Ziel, Gedränge und Action scheinen garantiert.

MÜHSAL: Mitten im Getümmel wird einmal mehr Sebastian Vettel sein. Der Ferrari-Pilot kam in der Qualifikation nicht über Rang 13 hinaus und muss daher wieder quälende Mittelfeld-Kämpfe führen. «Wir waren nicht schnell genug», wiederholte der 33-Jährige einen Satz, den er in diesem Jahr schon oft gesagt hat. Dass am Samstag auch noch ein neuer Motor in seinen Ferrari eingebaut werden musste, half erst recht nicht. Teamkollege Charles Leclerc zeigte erneut, dass mehr drin war. Der Monegasse startet als Vierter.

DEBÜTANTEN: Gleich zwei Neulinge dürfen sich am Sonntag ausprobieren. Pietro Fittipaldi bringt als Enkel des zweimaligen Weltmeisters Emerson Fittipaldi einen großen Namen mit. Der 24-Jährige ersetzt bei Haas den Franzosen Romain Grosjean, der in der Vorwoche einen Feuer-Unfall an gleicher Stelle nur mit viel Glück fast unbeschadet überstand. Bei Williams vertritt Jack Aitken Landsmann Russell.

Bottas bezwingt Weltmeister-Ersatz Russell in Bahrain-Qualifikation

Christian Hollmann (dpa)

SAKHIR: Weltmeister-Ersatz George Russell lebt bei der Formel 1 in Bahrain unverhofft seinen Traum. Weil Lewis Hamilton pausieren muss, darf der Brite den Mercedes fahren. Bei der Startplatz-Jagd muss er sich nur knapp geschlagen geben.

Nur 26 Tausendstelsekunden fehlten Lewis Hamiltons Vertreter George Russell zur ersten Pole Position in der Formel 1. In der hektischen Qualifikation zum vorletzten Saisonlauf in Bahrain musste sich der 22 Jahre alte Weltmeister-Ersatz am Samstag nur ganz knapp dem Finnen Valtteri Bottas im zweiten Mercedes geschlagen geben. «Ich bin schon zufrieden, aber auch etwas enttäuscht, dass es nicht gereicht hat», sagte Russell. Der Brite, der sonst bei Williams im langsamsten Auto des Feldes sitzt, war in Sakhir kurzfristig für den mit dem Coronavirus infizierten Hamilton eingesprungen.

«Hätten Sie mir das letzte Woche gesagt, hätte ich ihnen nicht geglaubt», sagte Russell, der beim Grand Prix am Sonntag (18.10 Uhr/RTL und Sky) erstmals aus der ersten Startreihe ins Rennen gehen wird. «Die Zukunft gehört ihm», lobte Mercedes-Teamchef Toto Wolff den Briten Russell. Für dessen Rivalen Bottas war es die 16. Pole Position der Karriere. Dritter wurde der Niederländer Max Verstappen im Red Bull.

Sebastian Vettel scheiterte einmal mehr vorzeitig. Als 13. verpasste er den finalen Durchgang und war erneut auch langsamer als sein Ferarri-Teamkollege Charles Leclerc, der Vierter wurde. «Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl und weiß nicht, was falsch gelaufen ist», sagte Vettel.

Für den 33-Jährigen hatte der Arbeitstag schon mit einer schlechten Nachricht begonnen. Im Abschlusstraining stellten die Mechaniker ein Problem am Motor des Ferrari fest, die Antriebseinheit musste daher in den knapp drei Stunden bis zum Beginn der Qualifikation getauscht werden. «Das sollte keine Rolle gespielt haben, die Jungs haben einen guten Job gemacht», befand der Hesse. Wie so oft in diesem Jahr muss Vettel nun versuchen, sich aus dem Mittelfeld nach vorn zu kämpfen.

Sportlich hat der vorletzte Grand Prix der turbulenten Notsaison am Sonntag (18.10 Uhr/RTL und Sky) keine entscheidende Bedeutung mehr. Mercedes steht schon als Konstrukteursweltmeister fest, auch Hamilton hat seinen siebten WM-Titel längst sicher. Allerdings entgeht dem Superstar wegen seiner Erkrankung die Chance, den Rekord von 13 Saisonsiegen noch einzustellen. Elfmal hatte der 35-Jährige in diesem Jahr gewonnen. Offen ist, ob er rechtzeitig zum Saisonfinale am kommenden Wochenende in Abu Dhabi wieder einsatzfähig ist.

Auch der Franzose Romain Grosjean muss in Bahrain pausieren. Der Haas-Pilot war am vergangenen Sonntag schwer verunglückt, als sein Auto bei einem Crash zerbrach und in Flammen aufging. Der 34-Jährige überstand den Horror-Unfall mit Verbrennungen an den Handrücken und konnte nach drei Tagen das Krankenhaus wieder verlassen. Eine umfassende Untersuchung der Geschehnisse soll in den kommenden Wochen aufklären, ob die Formel 1 weitere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen muss.

Für Grosjean kommt in Sakhir erstmals der Brasilianer Pietro Fittipaldi zum Einsatz, Enkel des zweimaligen Weltmeisters Emerson Fittipaldi. Der 24-Jährige kam in der Qualifikation nicht über den letzten Platz hinaus und war damit auch langsamer als der zweite Debütant. Der Brite Jack Aitken, bei Williams Vertreter des an Mercedes ausgeliehenen Russell, kehrte als 18. zurück in die Garage.