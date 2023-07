BANGKOK: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) organisiert anlässlich des Muttertags am 12. August 2023 eine Sonderzugfahrt mit historischen Dampflokomotiven aus japanischer Produktion von Bangkok (Hua Lamphong) nach Chachoengsao.

Der Direktor für Öffentlichkeitsarbeit der SRT, Ekarat Sri-arayanpong, erklärte am Donnerstag (13. Juli 2023), dass die Fahrt auch anlässlich des Geburtstages Ihrer Majestät Königin Sirikit, der Königinmutter, und zur Würdigung ihres Wirkens für das Land veranstaltet wird.

Der 12. August ist in Thailand ein gesetzlicher Feiertag.

Die Ticket-Reservierung für die Reise beginnt am heutigen Freitag (14. Juli 2023).

Ein Hin- und Rückfahrtticket kostet 299 Baht für einen normalen Waggon und 799 Baht für einen klimatisierten Waggon. In den Preisen sind ein Snack und ein Getränk enthalten.

Die Reservierung kann online über D-Ticket oder an jedem Bahnhof im ganzen Land vorgenommen werden. Weitere Informationen erhalten Sie über das Kundendienstzentrum der SRT unter der Kurzwahl 1690 (rund um die Uhr erreichbar) oder über die Facebook-Seite des PR-Teams der SRT.

Die Züge werden von den Dampflokomotiven der Pacific-Klasse mit den Nummern 824 und 850 gezogen, die nach dem Zweiten Weltkrieg von der japanischen Firma Nippon Sharyo gebaut und 1949 erstmals von der SRT in Betrieb genommen wurden.

Die gut gewarteten Dampflokomotiven werden im Lokomotivdepot Thonburi der SRT in Bangkok aufbewahrt.

Die Zugfahrt soll um 08.10 Uhr am Bahnhof Hua Lamphong beginnen und Chachoengsao um 09.50 Uhr erreichen.

Die Passagiere haben etwa sechs Stunden Zeit, in denen sie die östliche Provinz erkunden, Sehenswürdigkeiten besichtigen und berühmte lokale Produkte einkaufen können.

Die Züge werden Chachoengsao um 16.30 Uhr verlassen und um 18.10 Uhr in Bangkok ankommen. Sie werden an den Bahnhöfen Makkasan, Klong Tan und Hua Mak in Bangkok kurz anhalten, damit die Fahrgäste ein- und aussteigen können.