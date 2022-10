Dampfzug zu Ehren von König Chulalongkorn

Von: Björn Jahner | 24.10.22

BANGKOK: Anlässlich des Chulalongkorn-Gedenktags verließ am Sonntagmorgen ein Dampfsonderzug den Bahnhof Hua Lamphong in Bangkok in Richtung Ayutthaya.

Der historische Zug wird einmal im Jahr eingesetzt, um die Geschichte der thailändischen Eisenbahn unter König Chulalongkorn (Rama V) zu feiern.

König Chulalongkorn ordnete 1890 den Bau der ersten Eisenbahnlinie Thailands zwischen Bangkok und Ayutthaya an.

Die 71 Kilometer lange Strecke wurde sechs Jahre später, am 26. März 1896, eröffnet.

Sie bildete den ersten Abschnitt der Nordlinie, die Bangkok und Nordhailand miteinander verbindet.

Am Sonntag startete der Sonderzug mit Touristen an Bord in Hua Lamphong. Die Zeremonie wurde von Sujit Chaosirikul, dem stellvertretenden Gouverneur der State Railway of Thailand (SRT) und zuständig für das Management elektrifizierter Schienen, geleitet.

Die Stars der Zeremonie waren zwei alte Pacific-Dampflokomotiven. Die Lokomotiven Nr. 824 und 850 wurden kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von der Nippon Sharyo Company gebaut und werden normalerweise im Lokomotivdepot Thonburi am Bahnhof Bangkok Noi stationiert.

Die Gäste des Sonderzuges am Sonntag zahlten 299 Baht für einen Sitzplatz in den Wagen der 3. Klasse und 799 Baht in den klimatisierten Waggons.

Sowohl in der 3. Klasse als auch in den klimatisierten Waggons wurden den Fahrgästen während der sechsstündigen Fahrt Snacks und Getränke serviert.

Diejenigen, die die historische Fahrt am Sonntag verpasst haben, haben am Montag, 5. Dezember 2022 erneut die Gelegenheit, eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen, wenn ein Dampfzug von Bangkok nach Chachoengsao fährt, um den Geburtstag von König Rama IX. und den Nationalen Vatertag zu feiern.

Die Nachfrage nach diesen Fahrten ist jedoch stets groß und die Tickets sind schnell ausverkauft. Leser, die an der historischen Fahrt interessiert sind, sollten sich an die Hotline des SRT-Kundendienstzentrums unter der Nummer 1690 wenden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Facebook. @pr.railway