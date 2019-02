Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.19

NAKHON SI THAMMARAT: Einem dänischen Tauchlehrer, der im Vorjahr an der Rettungsaktion der jungen Fußballspieler in der Höhle Tham Luang in der Provinz Chiang Rai teilnahm, wurden 30.000 Baht und sein Smartphone aus seinem Pick-up gestohlen, als er am Dienstagabend einen Tauchkursus leitete.

Der 45-Jährige informierte die Polizeistation Thung Yai, dass die Tür zu seinem Pick-up geöffnet worden sei und jemand das Bargeld und sein Handy gestohlen habe. Während des Diebstahls hatte er drei ausländische Touristen zu einer Tauchstunde vor dem Park Ban Thalay Song Hong mitgenommen. Nach der Unterrichtsstunde kehrte er zu seinem Eintonner zurück und stellte fest, dass der Schlüssel, den er unter einer Gummiplatte an der Rückseite des Fahrzeugs versteckt hatte, verschwunden war. Die Polizei vermutet, dass der Dieb den Pick-up überwacht und gesehen hatte, wie der Däne den Fahrzeugschlüssel unter der Gummiplatte schob.