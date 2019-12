Von: Redaktion DER FARANG | 14.12.19

Im Roman Daeng's Abenteuer wird die Geschichte aus der Sicht einer Thaifrau erzählt, welche einem Farang in den Westen folgt. Die romantische Traumvorstellung von Daeng, in Harmonie und Luxus zu leben, zerplatzte wie eine Seifenblase an der Sonne! Erst einmal in der Schweiz angekommen, war es vorbei mit den warmen Tagen. Monatelange Kälteperioden, Kontaktprobleme und das Leben in einer kleinen Wohnung machten das Leben zur Hölle.



Der Autor Rolf Bahl verriet dem FARANG, dass seine Abenteuer-Geschichte auf wahren Begebenheiten aufgebaut und nicht frei erfunden ist.

