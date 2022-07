Cybersicherheit: Thailand kooperiert mit Israel

Von: Björn Jahner | 08.07.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Die nationalen Cybersicherheitsbehörden Thailands und Israels haben eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich der Cybersicherheit unterzeichnet.

Die Zeremonie zur Unterzeichnung der Absichtserklärung fand am Mittwoch in Bangkok statt. Der israelische Botschafter in Thailand Orna Sagiv unterzeichnete sie im Namen des israelischen Nationalen Cyber-Direktorats.

Pratya Chalerwat, Generalsekretär der Nationalen Agentur für Cybersicherheit, unterzeichnete das MoU für Thailand.

Die Absichtserklärung zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Behörden durch den Austausch von Informationen und Strategien sowie die Entwicklung von Personal und die Zusammenarbeit in der Ausbildung und der Cyberindustrie beider Länder zu erleichtern.

Die israelische Botschafterin sagte, ihr Land habe neue Innovationen entwickelt, die die Cybersicherheit für verschiedene Organisationen verbessern können.

Sie führte fort, die Welt sei anfälliger für Cyber-Bedrohungen geworden, weil sich der Schwerpunkt zunehmend auf digitale Operationen verlagert habe.

Sie sagte, Cyber-Bedrohungen seien Gefahren ohne Grenzen, daher sollten sich die Länder zusammentun, um sie durch Informationsaustausch und gegenseitiges Lernen zu bekämpfen.

Das MoU zwischen den beiden Ländern diene dazu, die Freundschaft und das Vertrauen zwischen den beiden Nationen zu bekräftigen, betonte sie.

„Die Absichtserklärung zeigt, dass wir uns gemeinsam den neuen Herausforderungen stellen werden“, fügte die Botschafterin hinzu.