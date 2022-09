Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Eine Umfrage zur Cybersicherheit hat ergeben, dass 88 Prozent der thailändischen Unternehmen im Bereich der Betriebstechnologie (OT) in den letzten 12 Monaten Opfer von Cyberangriffen wurden.

Im März dieses Jahres befragte der „Global 2022 State of Operational Technology and Cybersecurity Report“ von Fortinet, einem globalen Cybersicherheitsunternehmen, über 500 OT-Experten weltweit, darunter auch in Thailand. Peerapong Jongvibool, Vice President für Südostasien und Hongkong bei Fortinet, erklärte, dass mit der zunehmenden Komplexität der IT-Sicherheitslandschaft auch vernetzte OT-Systeme anfällig für diese wachsenden Risiken geworden sind.

Khun Peerapong erklärte, dass 93 Prozent der Agenturen weltweit von Eindringlingen betroffen sind und dass dieses Problem die Produktivität der Unternehmen erheblich beeinträchtigt und sofort angegangen werden muss. Er stellte fest, dass Malware, Ransomware und Hacker die drei häufigsten Angriffe auf thailändische Unternehmen sind.

Laut Fortinet waren 89 Prozent der thailändischen OT-Unternehmen, die Angriffen ausgesetzt waren, innerhalb weniger Stunden wieder online, während die restlichen 1 Prozent Tage, Wochen oder Monate benötigten. Darüber hinaus kam es bei 71 Prozent der thailändischen OT-Unternehmen zu Betriebsunterbrechungen, die die physische Sicherheit, die Produktivität und das Einkommen gefährden.

Die Umfrage ergab auch, dass 18 Prozent der thailändischen OT-Firmen zwischen eintausend und zehntausend IP-fähige Geräte in Betrieb haben, eine schwerwiegende Schwachstelle in der Cybersicherheit, die einen Angriff leicht macht.