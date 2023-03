Cyberangriff: «Neue Zürcher Zeitung» in reduziertem Umfang

BERN: Wegen eines Cyberangriffs ist die «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) in der Schweiz am Samstag in leicht reduziertem Umfang erschienen. Betroffen waren auch Titel und Programme der CH Media, an der die NZZ-Gruppe beteiligt ist. Das Unternehmen NZZ hatte am Freitag über den Angriff berichtet. Am frühen Samstagmorgen wies das Unternehmen auf den reduzierten Umfang der Samstag-Ausgabe hin und teilte mit, dass auch das E-Paper betroffen sei. Es sei nur eingeschränkt nutzbar. Titel der CH Media erschienen als einheitliche Ausgabe - statt wie üblich mit Regionalausgaben. Das Medienunternehmen gibt unter anderem die «Aargauer Zeitung» und das «St. Galler Tagblatt» heraus.

«Aufgrund eines Cyberangriffs durch Ransomware stehen zurzeit einige Systeme und Services des Unternehmens NZZ nicht zur Verfügung», teilte CH Media mit. Das Problem werde zusammen mit externen Spezialisten und Experten des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit (NCSC) und der Kantonpolizei Zürich analysiert. Der Angriff passierte nach Angaben des Unternehmens mit einer Ransomware. Dabei verschaffen sich Hacker Zugang zu Daten oder blockieren Dienste und verlangen oftmals Lösegeld für eine Freischaltung.