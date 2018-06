Von: Redaktion DER FARANG | 12.06.18

BERLIN (dpa) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt pocht auf die Möglichkeit, bestimmte Migranten an der deutschen Grenze zurückzuweisen.

«Das Jahr 2015 darf sich nicht wiederholen», erklärte er am Montag in Berlin. «Dazu gehört die Bereitschaft, an unseren Grenzen geltendes Recht durchzusetzen und Menschen zurückzuweisen, die bereits in einem anderen europäischen Land registriert und in der europäischen Fingerabdruckdatei vermerkt sind.» Diese Zurückweisung müsse Teil des von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geplanten Masterplans Migration sein.

Dobrindt betonte, es gehe um geltende Rechtslage in Europa. «Und ich will, dass die Rechtslage an den Grenzen umgesetzt und durchgesetzt wird.» CSU-Chef Seehofer hatte zuvor die für diesen Dienstag geplante Vorstellung seines sogenannten Asyl-Masterplans kurzfristig wegen Unstimmigkeiten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verschoben.

Merkel hatte im CDU-Vorstand argumentiert, nationale Maßnahmen an der Grenze widersprächen europäischem Recht. Sie plädiert seit längerem für eine europäische Lösung und setzt dafür auf die am 1. Juli beginnende EU-Ratspräsidentschaft Österreichs. Merkel will den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz an diesem Dienstag zu Gesprächen im Kanzleramt empfangen - Dienstagmittag will auch Seehofer mit Kurz zusammentreffen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur machte Merkel im Parteivorstand deutlich, dass sie bei einseitigen Maßnahmen Deutschlands eine Entsolidarisierung in der EU befürchte. Zudem würden die Verhandlungen mit Kurz schwieriger, da Österreich von diesen Maßnahmen am stärksten betroffen wäre. Nach anderen Informationen spielte das Thema auch in der Sitzung des Unionsfraktionsvorstands eine größere Rolle. Dort soll es viel Zuspruch zu den Plänen Seehofers gegeben haben. Es wird erwartet, dass das Thema auch in der Sitzung der Unionsfraktion an diesem Dienstagnachmittag eine größere Rolle spielen wird.