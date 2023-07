CSU-Generalsekretär: keine Debatte über deutsche Kanzlerkandidatur

Von: Redaktion (dpa) | 25.07.23

BERLIN: Der Generalsekretär der deutschen Christsozialen, Martin Huber, lehnt nach vielkritisierten Aussagen von CDU-Chef Friedrich Merz zum Umgang mit der rechtspopulistischen AfD eine Debatte über die Frage der Kanzlerkandidatur derzeit ab.

«Personalfragen sind keine Fragen, die jetzt diskutiert werden», sagte Huber am Dienstag im RTL/ntv-«Frühstart» auf eine entsprechende Frage. Für die CSU gehe es darum, mit voller Kraft auf die Landtagswahlen in Bayern am 8. Oktober hinzuarbeiten. Die nächste reguläre Bundestagswahl steht im Herbst 2025 an.

Merz hatte zu Wochenbeginn ein Sturmgewitter auf der politischen Bühne in Deutschland ausgelöst. Seine Äußerungen im ZDF-Sommerinterview zum Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene waren von vielen als Aufweichung der klaren Abgrenzung der Christdemokraten zu der rechtspopulistischen Partei interpretiert worden - Merz steht deswegen in der Kritik.

Der CDU-Chef nannte die Vorwürfe am Montag abwegig und erklärte, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss seiner Partei gelte und es auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD gebe.

Merz ist seit Anfang 2022 Chef der CDU und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Die deutsche Christdemokratie hatte nach dem Ende der Ära von Angela Merkel gleich mehrere Führungswechsel. Mit Armin Laschet als Parteichef und Kanzlerkandidat ging die Bundestagswahl 2021 krachend verloren.

Als CDU-Chef hätte Merz das Erstzugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl 2025. Die CDU und ihre bayerische Schwesterpartei CSU wollen darüber aber erst nach der Europawahl am 9. Juni 2024 gemeinsam entscheiden. Zuvor muss sich Merz bei einem ordentlichen CDU-Bundesparteitag zur Wiederwahl als Parteichef stellen.

Der 67-jährige Merz war ein langjähriger Merkel-Kritiker und konnte sich als Liebling des konservativen Parteiflügels in den Nachfolgekämpfen nach mehreren Anläufen schließlich durchsetzen. Er ist allerdings in der Gesamtbevölkerung nicht übermäßig populär, weshalb mach einer seine Eignung als Kanzlerkandidat anzweifelt.

In Umfragen ist die CDU/CSU deutschlandweit stärkste Kraft. Mit 26 bis 28 Prozent wäre sie im Fall einer Wahl aber von einer Regierungsmehrheit weit entfernt. Von der Unzufriedenheit mit der «Ampel»-Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aus Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen konnte zuletzt nur die AfD profitieren. Ihre Umfragewerte stiegen vorige Woche auf bis zu 22 Prozent. Das ist mehr als das Doppelte ihres Ergebnisses bei der Bundestagswahl 2021 (10,3 Prozent).

Am 8. Oktober finden außer in Bayern auch in Hessen Landtagswahlen statt. So wie Markus Söder (CSU) in München hat auch der dortige Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) gute Chancen, die Wahl zu gewinnen.