Von: Redaktion DER FARANG | 27.04.19

CHONBURI: Für Hürden- und Outdoor-Sportler richtet C55 Events am Sonntag, 28. April, am Pattana Golf Club & Resort in Chonburi ein Hindernisrennen aus. Gestartet wird in vier Kategorien: Solo Elite 8,5 km, Solo 8,5 km für verschiedene Altersklassen, Solo Long Course 17 km und Mannschaft 8,5 km.

Der Cross-Country-Lauf umfasst über Hindernisse klettern, Gegenstände tragen, durch den Schlamm krabbeln, eine Mauer erklimmen, durch eine Sandkiste kriechen und einen Weg über eine Reifenwand finden. Das X-Country TRIIB-Hindernisrennen wurde entwickelt, um die körperliche und geistige Beharrlichkeit von Sportlern zu verbessern. Weitere Infos unter: www.runlah.com/events/c/TRIIB19.