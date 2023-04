PHANG-NGA: Ein Crew-Mitglied eines Schnellbootes, das am Dienstagabend (11. April 2023) in der Provinz Phang-nga im Süden des Landes explodierte, erlag am Mittwochmorgen (12. April 2023) seinen Verletzungen, die er bei der Explosion erlitten hatte, so die Polizei.

Panyawut Phothong, 26, und ein weiteres verletztes Besatzungsmitglied wurden in das Krankenhaus von Khao Lak gebracht, nachdem sie bei der Explosion auf der Kalamung Dee 2 am Dienstagabend schwer verletzt worden waren, aber Khun Panyawut starb am Mittwochmorgen, so die Polizei.

Ein weiteres Crew-Mitglied, Aroon Chanpaksuan, 25, befindet sich nach wie vor im Krankenhaus, hieß es. Das Schiff lag an einer Anlegestelle im Bezirk Mueang in der Provinz, als sich die Explosion am Dienstag gegen 21.00 Uhr ereignete.

Die Explosion ereignete sich in einer Toilette im vorderen Teil des Schiffes, so die Polizei.

Das Schnellboot, das Touristen auf Touren zu den Similan-Inseln mitnahm, lag an einer Anlegestelle in Thap Lamu im Lam Kaen tambon angedockt, als sich die Explosion ereignete.

Rettungsbeamte des Marinestützpunktes Phang-nga löschten zusammen mit Beamten des Bezirks und des Tambon das Feuer, sagte Siwat Rawangkul, Chef des Bezirks Mueang.