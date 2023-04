Credit Suisse rechnet mit erheblichem Vorsteuerverlust 2023

Von: Redaktion (dpa) | 24.04.23

Die schweizerische Bank Credit Suisse in Zürich. Foto: epa/Michael Buholzer

ZÜRICH: Die Credit Suisse hat auch im ersten Quartal 2023 mit massiven Abflüssen von Kundengeldern und Kundeneinlagen zu kämpfen gehabt. Für das laufende Jahr stellt die Schweizer Großbank ein erhebliches Minus in Aussicht. Die Investment Bank (IB) und damit auch die gesamte Gruppe werde im laufenden zweiten Quartal und im Gesamtjahr 2023 einen erheblichen Vorsteuerverlust ausweisen, teilte die Credit Suisse am Montag mit.

Die angeschlagene Großbank steht vor einer Übernahme durch den Konkurrenten UBS und hat einen Umbau ihres Geschäfts angekündigt. Weiterhin ziehen Einleger ihr Geld ab. Die Kundeneinlagen verringerten sich laut Mitteilung im ersten Quartal 2023 um 67 Milliarden Franken. Um den Kunden ihre Gelder auszahlen zu können, hat die CS hohe Kredite von der SNB in Anspruch nehmen müssen, die zum Teil auch vom Schweizer Staat garantiert wurden.

Die geplante Wiederbelebung der CS First Boston für das Investment-Banking-Beratungsgeschäft ist nach Angaben vom Montag vom Tisch. Man habe sich mit der M. Klein & Co LLC darauf geeinigt, den dafür vorgesehenen Erwerb der Klein Group nicht weiterzuverfolgen, hieß es in einer Mitteilung.