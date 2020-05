Von: Redaktion DER FARANG | 26.05.20

Mit gutem Geschmack: CPF soll 1 Million Mahlzeiten für nur 20 Baht verkaufen. Foto: The Nation

BANGKOK: Der Lebensmittelkonzern Charoen Pokphand Foods (CPF) plant stark vergünstigte Fertiggerichte für diejenigen anzubieten, die aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind.

Laut CEO Prasit Boondoungprasert werden Mahlzeiten in Fresh-Mart-Läden landesweit für nur 20 Baht verkauft. Kunden, die über die TrueWallet-App fünf Mahlzeiten auf einmal kaufen, erhalten einen zusätzlichen Rabatt von fünf Baht. Es werden sechs Fertiggerichte angeboten: Reis mit Hähnchenbrust in pikanter Sauce, Reis mit gebratenem Hähnchen, Reis mit pikantem Hähnchen, gebratener Reis mit gebratenem Hähnchen nach koreanischer Art, Reis mit Knoblauch und Leber sowie Reis mit Omelett.

Die „Nation“ berichtet weiter, dass CPF dienstags, donnerstags und samstags kostenlos Nahrungsmittel an Heime in Bangkok liefert und Gutscheine in Dörfern im ganzen Land verteilt. Damit können Waren zu ermäßigten Preisen gekauft werden.