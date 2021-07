BANGKOK: Als Lebensmittelproduzent von Weltrang will Charoen Pokphand Foods (CP Foods) bis zum Jahr 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen herunterfahren und als klimaneutrales Unternehmen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Die Pläne sehen eine Steigerung der Produktionseffizienz und der erneuerbaren Energien, die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte, die Logistikplanung und eine Verringerung von Lebensmittelverlusten und -abfällen vor. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf naturbasierten Lösungen, einschließlich der verantwortungsvollen Beschaffung von Materialien, der Beschaffung aus nachhaltigen Quellen, der Vergrößerung von Grünflächen auf dem Betriebsgelände, um die Absorption von Kohlendioxid zu unterstützen, sowie der Erhaltung, dem Schutz und der Wiederherstellung von Wassereinzugsgebieten und Mangrovenwäldern.

Laut Wuthichai Sithipreedanant, Senior Vice President von CP Foods, versucht das Unternehmen, Kohlendioxid oder Treibhausgase in der gesamten Lebensmittelversorgungskette zu reduzieren. CP Foods habe erneuerbare Energien gefördert, grüne Produkte entwickelt und zum Umweltschutz beigetragen. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels ermöglichten es dem Unternehmen, die Treibhausgasemissionen um 580.000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent zu reduzieren.

CP Foods hat vor kurzem sein Engagement gegen Biodiversität und Abholzung in seiner gesamten Lieferkette bekannt gegeben, zu der viele Zulieferer und Kleinbauern gehören. Um bis 2030 eine Null-Abholzung zu erreichen, hat CP Foods Lieferanten und Landwirte ermutigt und unterstützt. Es wurde ein landwirtschaftlicher Beschaffungsprozess zusammen mit einem Rückverfolgbarkeitssystem in der gesamten Lieferkette angewandt. CP Foods hat eine 100-prozentige Rückverfolgbarkeit der Maisbeschaffung mit dem Nachweis erreicht, so dass er auf waldfreiem Land mit ordnungsgemäßen rechtlichen Dokumenten angebaut wird. Um den Landwirten zu helfen, Zero Burning zu erreichen, wurde außerdem Satellitenbildtechnologie eingesetzt, um Felder zu verfolgen, auf denen Maiskolben verbrannt werden.