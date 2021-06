Written by: Redaktion DER FARANG | 04/06/2021

BANGKOK: CP All, der Betreiber von 7-Eleven-Minimärkten, will in diesem Jahr bis zu 12 Milliarden Baht in die Erweiterung seines Geschäftsfeldes investieren. Die Eröffnung von 700 neuen Filialen würde dem Vorjahresniveau entsprechen.

Laut Finanzchef Kriengchai Boonboapichart hat das Unternehmen im ersten Quartal dieses Jahres bereits 155 neue Märkte eingeweiht. Jeder Standort müsse die Fähigkeit besitzen, die Online-to-Offline-Einzelhandelsstrategien (020) zu unterstützen. CP All betrieb zum Ende des ersten Quartals dieses Jahres 12.587 Filialen.

Das Unternehmen meldete für 2020 einen Gesamtumsatz von 547 Milliarden Baht, was einem Rückgang von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, bei einem Nettogewinn von 16,1 Milliarden Baht (-27,9 %). Im ersten Quartal dieses Jahres sank der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Prozent auf 133 Milliarden Baht, bei einem Nettogewinn von 2,59 Milliarden Baht (- 54 %). Den Umsatzrückgang führt CP ALL größtenteils auf den Ausbruch der Pandemie zurück, was zu einer geringeren Kaufkraft der Verbraucher und dem Ausbleiben von Touristen führte.

Weil sich der Lebensstil der Kunden zum Online-Einkauf verlagert, setzt das Unternehmen weiterhin auf O2O-Einzelhandelsstrategien ein, wie 7-Eleven Delivery, All Online und 24Shopping.