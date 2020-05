Von: Björn Jahner | 13.05.20 | Überblick



THAILAND: CP All Public Company Limited, Betreiber aller thailändischen 7-Eleven-Minimärkte, hat angekündigt, seinen Lieferservice landesweit massiv auszubauen, um den Menschen in der Coronakrise behilflich zu sein.

Der Bringdienst richtet sich laut CP All besonders an Personen in abgeriegelten Gebieten, die wegen der Virusgefahr soziale Kontakte meiden und die auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel verzichten möchten. Für den Ausbau seines Lieferdienstes beabsichtigt das Unternehmen, 20.000 neue Zustellarbeiter einzustellen, die landesweit in 1.500 7-Eleven-Filialen eingesetzt werden sollen. Geplant ist zudem, den Lieferservice in naher Zukunft in allen Filialen im Land anzubieten, wodurch sich die Zahl neuer Arbeitsplätze weiter erhöht, so CP All. Thais, die sich für einen Job in der Lieferbranche inte­ressieren, finden diesbezüglich weitere Informationen auf der Webseite CP ALL.