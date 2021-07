Covid: Toyota schließt seine Werke

BANGKOK: Der japanische Autobauer Toyota musste seine Produktionsstätten für mindestens drei Tage schließen, weil sein Autozulieferer von Covid-19-Übertragungen betroffen ist.

Arrow Products schloss seine Fabrik nach Angaben der Federation of Thai Industries (FTI) für 14 Tage, nachdem unter der Belegschaft Covid-19-Infektionen entdeckt wurden. Um dennoch weiter Autos montieren zu können, sucht Toyota nach Autoteilen von anderen Zulieferern in Thailand und den Nachbarländern.

Die FTI hat ihr Ziel für die Autoproduktion in diesem Jahr auf 1,55 bis 1,6 Millionen Einheiten wegen der guten Exportaussichten angehoben. Allerdings könnte die dritte Viruswelle der heimischen Autoindustrie einen Schlag versetzen. Die FTI bleibt optimistisch, was die Autoexportmärkte betrifft, da die Nachfrage in vielen Ländern, darunter Neuseeland, Japan, Mexiko, Malaysia und Vietnam, steigt und sich die Weltwirtschaft erholt. In der ersten Hälfte dieses Jahres stieg die Autoproduktion in Thailand im Vergleich zum Vorjahr um 39,3 Prozent auf 844.601 Einheiten. Allein im Monat Juni gab es im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 74,2 Prozent auf 74.574 Einheiten.