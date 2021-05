BANGKOK: Mit den am Montag vom staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) bestätigten weiteren 22 Covid-Toten überschritt die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie vor über einem Jahr die 400er-Marke und stieg auf 421. Zudem hat es in den letzten 24 Stunden 1.630 neue Infektionen gegeben, womit sich die Gesamtzahl auf 85.005 erhöhte.

Von den Todesfällen waren 13 in Bangkok, zwei in Chiang Mai und je einer in Pathum Thani, Suphanburi, Rayong, Samut Prakan, Chachoengsao, Khon Kaen und Mahasarakham. Das Alter der Verstorbenen reichte von 30 bis 92 Jahren, und alle litten an chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes und Fettleibigkeit. Zwei der Patienten starben unmittelbar nach der Einlieferung ins Krankenhaus. Das CCSA fordert die Menschen dringend auf, ihre Symptome im Auge zu behalten und zum Arzt zu gehen, sobald sie Schwierigkeiten beim Atmen bekommen.

Von den insgesamt 85.005 Fällen waren 81.615 Infektionen lokal aufgetreten, darunter 24.399, die durch proaktive Tests gefunden wurden. 3.390 waren Rückkehrer. Bisher haben 55.208 Personen das Krankenhaus verlassen, 29.376 Patienten befinden sich noch in Hospitälern, davon 1.151 in schwerem Zustand und 389 an Beatmungsgeräten.

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi meldete am Montagmorgen einen weiteren Covid-Toten und 63 neue Infizierte. Dadurch erhöhte sich die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle seit Beginn der dritten Viruswelle auf 3.361. Von den neuen Fällen entfallen auf die Stadt Chonburi 20, auf Sri Racha 16, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 14, auf Phan Thong 5, auf Ban Bueng 3 und auf Sattahip 2. Drei Patienten haben ihren Wohnsitz in einer anderen Provinz.

Weitere 22.774 Menschen haben ihre erste Covid-19-Impfung erhalten, und 43.400 ihre zweite Impfung. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfdosen auf 1.809.894.