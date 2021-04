PHUKET: Thais, die nach Phuket reisen wollen, aber aktuell nicht auf Covid-19 getestet wurden, bezahlen ab sofort nicht für den erforderlichen Schnelltest, während ausländische Besucher 500 B. entrichten müssen.

Laut der ersten Ankündigung des Gesundheitsamtes sollten Thais bei der Einreise bis zum 30. April 300 Baht für einen Schnelltest am Flughafen Phuket oder am Grenzübergang Tha Chatchai bezahlen. Am Mittwoch gab die Provinzverwaltung jedoch bekannt, dass der Test für Thais kostenlos sein wird. Die Ausgaben übernimmt das National Health Security Office (NHSO). Ausländer, die ohne Zertifikat in die Provinz einreisen, müssen jedoch 500 Baht für den Test bezahlen.

Der Kontrollpunkt am Flughafen wird Reisende aus allen Provinzen überprüfen, während der Kontrollpunkt in Tha Chatchai nur diejenigen überprüfen wird, die aus den 17 Provinzen der roten Zone anreisen. Jeder Einreisende muss auf der „Mor Chana“-Plattform einchecken und seine Einreise unter www.gophuget.com registrieren, heißt es in der Ankündigung. Diese Maßnahme gilt für alle, außer für Warenlieferanten, die nicht in der Provinz übernachten. Sie müssen am Kontrollpunkt Tha Chatchai eine von ihrem Arbeitgeber ausgestellte Bescheinigung vorzeigen.