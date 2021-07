BANGKOK: Das Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) hat die Regierung aufgefordert, in der Corona-Krise Geringverdienern stärker zu helfen. Denn in der Corona-Krise werden Reiche immer reicher und Arme immer ärmer.

Seit dem Ausbruch der Pandemie im März letzten Jahres weisen Bankkonten eine eindeutige Tendenz auf: Einlagen von 100.000 Baht und weniger gingen kontinuierlich zurück. Hingegen stiegen Einlagen mit 100 Millionen Baht weiter an.