Foto: The Nation

BANGKOK: Von den Medien und in den sozialen Netzwerken am Freitag veröffentlichte Fotos von Covid-19-Patienten, die auf einem Krankenhausparkplatz neben Bioabfallcontainern liegen, unterstrichen die kritische Bettenknappheit in Bangkok.

Auf den Fotos liegen Dutzende Patienten auf Matten oder sitzen auf Plastikstühlen auf dem Parkplatz des PMG-Krankenhauses, einige in der Nähe von orangefarbenen Bioabfallcontainern. Aus den Biohazard-Behältern läuft Flüssigkeit aus. Ein Wachmann des Krankenhauses sagte, dass zahlreiche Infizierte auf dem Parkplatz warten müssten, weil nicht genügend Krankenwagen und Betten zur Verfügung stünden. Bangkok verzeichnete am Freitag 2.195 neue Covid-19-Infektionen und 33 Todesopfer.