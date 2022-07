Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, können nun kostenlose Behandlungen in registrierten Krankenhäusern auf der Grundlage ihrer medizinischen Leistungen und ihres Versicherungsschutzes erhalten, da Thailand den Weg in die Post-Pandemie-Phase ebnet.

Mit dieser Änderung wird das COVID-UCEP-Plus-Programm, das kostenlose Behandlungen in Privatkliniken vorsieht, beendet und alle Programme zur Isolierung zu Hause und in der Gemeinde werden eingestellt.

Dr. Atthaporn Limpanyalert, stellvertretender Generalsekretär des Nationalen Amtes für Gesundheitssicherheit, teilte der Presse mit, dass die Hotline 1330 weiterhin in Betrieb bleiben wird, um grundlegende Untersuchungen durchzuführen und bei der Suche nach Krankenhausbetten zu helfen.

Notfallpatienten und Patienten mit schwerwiegendem Covid-19-Verlauf können weiterhin kostenlose Behandlungen in privaten Krankenhäusern auf der Grundlage des UCEP-Programms (Universal Coverage Emergency for Patient) in Anspruch nehmen, wobei die Hotline 1669 zur Verfügung steht, um ihre Anspruchsberechtigung zu prüfen.

Covid-19-Tests werden auf der Grundlage der vom Ministerium für Seuchenkontrolle herausgegebenen Richtlinien angeordnet. Der stellvertretende Minister für öffentliche Gesundheit Satit Pitutacha erklärte, das Gesundheitssystem sei in der Lage, künftige Fälle zu behandeln, und die Bettenbelegung in Bangkok und anderen Provinzen sei geringer als erwartet, was bedeute, dass noch eine große Anzahl von Betten zur Verfügung stehe.

Er fügte hinzu, dass das Ministerium die Ausbreitung der BA.4- und BA.5-Omikron-Untervarianten beobachten müsse, um zu sehen, ob sie die täglichen Fallzahlen in die Höhe treiben werden.