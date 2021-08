PHUKET: Die steigenden Covid-19-Infektionen auf der ganzen Insel sind nach Einschätzung von Nanthasiri Ronnasiri, Direktorin der staatlichen Tourismusbehörde auf Phuket, die größte Bedrohung für das Sandbox-Programm.

Das Gesundheitsamt der Provinz meldet eine Zunahme der Covid-19-Fälle, insbesondere bei Wanderarbeitern aus Myanmar, die hauptsächlich in der Fischereiindustrie beschäftigt sind. Laut dem Amtsleiter Koosak Kookiatkul verzeichnete Phuket in der vergangenen Woche 297 Neuinfektionen, und in dieser Woche bisher 328. Die meisten Menschen haben sich mit der Delta-Variante des Coronavirus infiziert.

Die TAT will eine intensive Marketingkampagne im Ausland mit der Botschaft starten: Phuket ist sicher. Der Mord an einer Schweizerin auf der Ferieninsel habe keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Buchungen ausländischer Touristen im Rahmen des Phuket-Sandbox-Programms. Das berichteten die 29 TAT-Büros in Übersee, informierte Nanthasiri Ronsiri. Die Priorität bestehe nun darin, den Menschen in Übersee und den Reiseveranstaltern zu vermitteln, dass Phuket als die am meisten geimpfte Provinz sei, weit von der Pandemiesituation im Rest des Landes entfernt. Phuket verfüge über eine solide Gesundheitsbilanz und sei in Bezug auf Personal und Einrichtungen für den Umgang mit der Pandemie gerüstet.