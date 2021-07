Covid-Fälle gefährden das Samui-Plus-Modell

KOH SAMUI: Am Freitag wurden auf der Ferieninsel weitere 39 Personen positiv auf Covid-19 getestet, die mit dem am Donnerstag in einem Restaurant entdeckten Infektionscluster in Zusammenhang stehen. Bislang haben sich 59 Menschen mit dem Virus infiziert.

Laut Dr. Veerasak Lorthongkham, Direktor des Krankenhauses von Koh Samui, sollen weitere Feldkrankenhäuser eingerichtet werden, da es noch mehr Fälle aus diesem Cluster geben könnte. Derzeit gibt es nur 54 Betten für Covid-19-Patienten im Krankenhaus von Koh Samui und weitere 40 in Hotels, die zu Feldkrankenhäusern umfunktioniert wurden. Alle Personen, die in engem Kontakt mit den Patienten kamen oder sie im Krankenhaus besuchten, wurden zu einem Covid-19-Test aufgefordert.

Die Insel hat strenge Maßnahmen für Einreisende aus den dunkelroten und roten Provinzen eingeführt, in denen die Infektionsrate am höchsten ist. Unter anderem wird ein negatives Covid-19-Testergebnis verlangt, das nicht älter als 72 Stunden sein darf, und zwar auch von geimpften Personen.

Die Ansammlung von Covid-19-Fällen könnte sich negativ auf das Samui-Plus-Modell auswirken, das am 15. Juli gestartet wurde. Im Rahmen dieses Projekts können vollständig geimpfte Touristen die Koh Samui und benachbarte Inseln besuchen und sich dort 14 Tage lang ohne Quarantäne aufhalten, bevor sie in andere Regionen Thailands reisen dürfen.