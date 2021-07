Covid-Express brachte 135 Infizierte in ihre Heimat

BANGKOK: Der Sonderzug Nr. 971 nach Ubon Ratchathani verließ am Dienstag den Bahnhof Rangsit und brachte 135 Covid-19-Patienten mit leichten bis mittelschweren Symptomen zurück in ihre Heimat im unteren Nordosten.

Es war der erste Sonderzug für den Transport einer Gruppe von Covid-19-Patienten. In jedem Waggon saßen 36 Patienten, die von 12 Ärzten und Krankenschwestern betreut wurden. Die Covid-19-Patienten kehrten in sieben Provinzen nach Hause zurück - Nakhon Ratchasima, Buriram, Surin, Sisaket, Ubon Ratchathani, Yasothon und Amnat Charoen. Alle Patienten wurden an ihren jeweiligen Bahnhöfen von den örtlichen Gesundheitsbeamten abgeholt und in die entsprechenden Krankenhäuser gebracht.

Ein Sonderzug mit 14 Waggons sollte Bangkok am Montag mit 1.489 Covid-19-Patienten auf derselben Strecke verlassen. Er wurde gestrichen, nachdem die Beamten am Sonntag festgestellt hatten, dass die meisten der Personen, die Plätze in diesem Zug gebucht hatten, bereits in Krankenwagen, Rettungsfahrzeugen oder gecharterten Bussen nach Hause zurückgekehrt waren.