PATTAYA: Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi an der Ostküste des Landes hat am Freitag (5. November) eine Warnung veröffentlicht, dass Personen, die das Büro der Chonburi Immigration Pattaya in Jomtien in dem Zeitraum vom 29. Oktober bis 4. November aufgesucht haben, ihre Gesundheit überwachen sollen, nachdem in dem Büro der Einwanderungsbehörde ein Covid-19-Cluster aufgetreten ist.

Dies gilt insbesondere auch für Personen, die die Toiletten in der Behörde genutzt haben. Betroffene Personen werden zur Durchführung eines Antigenschnelltests aufgefordert.

Gleiches gilt für Besucher der Tukcom IT Mall an der South Pattaya Road im Süden des Stadtgebietes, wo im selben Zeitraum (29. Oktober bis 4. November) ein Covid-19-Cluster auftrat.

Betroffene Personen erhalten weitere Auskünfte unter der Rufnummer 038-119.777 (von 08.30–21.00 Uhr).