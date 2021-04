BANGKOK: Die Gefängnisverwaltung hat am Sonntag über alle Haftanstalten für einen Monat vom 5. April bis zum 5. Mai ein Besuchsverbot verhängt, weil im Gefängnis in Narathiwat bei 112 Beamten und Insassen Covid-19 festgestellt wurde.

Die Angehörigen der Häftlinge können nach Angaben des Generaldirektors des Corrections Department, Aryut Sinthoppan, weiterhin um Erlaubnis bitten, mit den Insassen über die LINE-App zu kommunizieren, Waren zu kaufen und Geld für sie einzuzahlen. Einen Monat lang werden keine Insassen zur Arbeit außerhalb der Gefängnisse gebracht, keine Insassen werden zwischen den Haftanstalten verlegt und keine Außenstehenden dürfen das Gefängnisgelände betreten. Neue Häftlinge werden für 14 bis 21 Tage unter Quarantäne gestellt. Krankenhäuser, die mit dem Corrections Department unter Vertrag stehen, sollen Personal schicken, um neue Insassen mindestens zweimal auf Covid-19 zu testen, bevor sie die Quarantäne verlassen.

Alle 143 Justizvollzugsanstalten im ganzen Land müssen sich strikt an diese Anordnung halten. Was das Narathiwat-Gefängnis betrifft, dem neuen Covid-Cluster, hat Aryut eine Anordnung erlassen, die Außenstehenden den Zutritt und Insidern das Verlassen des Gefängnisses untersagt. Diejenigen, die in engem Kontakt mit Menschen standen, die als Hochrisikopersonen gelten, wurden unter Quarantäne gestellt. In einem alten Gefängnis wurde ein Feldlazarett für jene Patienten eingerichtet, deren Infektion asymptomatisch war oder deren Symptome nicht schwerwiegend waren, um sie zu isolieren.