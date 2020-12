SAMUT SAKHON. Gesundheitsbehörden haben am Sonntag 689 neue Coronavirus-Infektionen bestätigt. Darunter sind 516 Fälle von Wanderarbeitern, die mit dem Covid-19-Ausbruch in Samut Sakhon in Verbindung stehen. In Bangkok wurden weitere 19 lokal infizierte Fälle gemeldet, hinzu kommen 41 importierte Infektionen.

Die meisten der gemeldeten Fälle betrafen Wanderarbeiter aus Myanmar, die Testergebnisse von weiteren 1.453 Personen werden in Kürze bekannt gegeben. Covid-19 Fälle wurden auch in Nakhon Pathom bestätigt. Dort sind zwei Wanderarbeiter mit dem Virus infiziert. Beide Fälle könnten mit der Nachbarprovinz Samut Sakhon in Verbindung stehen. Die Zahl der Fälle ist die höchste, die jemals an einem Tag im Königreich gemeldet wurde. Die Behörden wollen 10.300 Menschen in Samut Sakhon, Nakhon Pathom und der angrenzenden Provinz Samut Songkhram testen.

Thailand war das erste Land außerhalb Chinas, das einen Covid-Fall meldete, und viele loben die thailändische Regierung für ihr schnelles Handeln, um die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren. Jetzt, nach Monaten mit wenig bis gar keinen lokalen Übertragungen, ist die Nachricht über die größte tägliche Anzahl von Infektionen beunruhigend. Nicht wenige vermuten eine zweite Welle.

Provinzen wie Khon Kaen und Nakhon Ratchasima haben angeordnet, dass jeder, der von und nach Samut Sakhon reist, sich einem Covid-Test unterziehen und den örtlichen Gesundheitsbehörden jegliche Symptome oder Reisepläne melden muss.