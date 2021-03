Covid-19-Visum um 60 Tage verlängert

BANGKOK: Die Immigration hat das sogenannte Covid-19-Visum für Ausländer, die aufgrund der Pandemie im Königreich festsitzen, verlängert.

Das Visum erlaubte einen Aufenthalt bis zum 30. März. Ausländer können jetzt bis zum 29. Mai 2021 eine 60-tägige Covid-19-Verlängerung beantragen, die es ihnen erlauben würde, bis zum 27. Juli im Land zu bleiben. Die neue Anordnung wurde vom Leiter der Immigration Sompong Chingduan genehmigt.

Der Antrag muss persönlich in einem Büro der Einwanderungsbehörde gestellt werden, und je nachdem, woher der Ausländer kommt, können bestimmte zusätzliche Anforderungen und Dokumente erforderlich sein. Die Kosten für die Verlängerung betragen 1.900 Baht. Dies wird Menschen, die festsitzen und nicht in ihre eigenen Länder zurückkehren wollen, erlauben, für einen längeren Zeitraum in Thailand zu bleiben.