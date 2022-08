BANGKOK: Der Chef der thailändischen Verteidigungskräfte General Chalermpol Srisawat hat in seiner Position als zuständiger Offizier für die Bewältigung von Notfällen im Zusammenhang mit Sicherheitsangelegenheiten eine Bekanntmachung herausgegeben, die das Verbot von nicht genehmigten, öffentlichen Zusammenkünften beinhaltet. Es trat am Montag (1. August 2022) mit der Veröffentlichung im Gesetzesanzeiger der thailändischen Regierung – „Royal Gazette“ – in Kraft, berichtet das thailändische Newsportal „Thai PBS“ am Dienstag (2. August 2022).

Das Verbot von nicht genehmigten, öffentlichen Versammlungen und Zusammenkünften wurde ausgesprochen, nachdem die Zahl der Covid-19-Infektionen, die zu einer steigenden Zahl von Krankenhausaufenthalten, schweren Fällen und Todesfällen geführt haben, gestiegen ist, obwohl immer mehr Menschen ihre Auffrischungsimpfung erhalten. Die Maßnahme steht im Einklang mit dem Ausnahmezustand, der seit März 2020 in Kraft ist und zum 19. Mal bis Ende September 2022 verlängert wurde, und ergänzt ihn.

Trotz der Forderungen von pro-demokratischen und Menschenrechtsgruppen, die Notstandsverordnung und die damit verbundenen Verbote aufzuheben, da die Beschränkungen zur Unterdrückung politischer Bewegungen und der freien Meinungsäußerung genutzt wurden, bleibt die Verordnung bestehen und wird voraussichtlich mindestens bis November dieses Jahres gelten, wenn Thailand Gastgeber des APEC-Gipfels 2022 (Asia-Pacific Economic Cooperation) ist.

Gemäß diesem Erlass kann die Polizei zur Durchsetzung des Verbots das Militär hinzuziehen, und jeder, der dagegen verstößt, muss mit einer zweijährigen Haftstrafe und/ oder einer Geldstrafe von 40.000 Baht rechnen, wenn er verurteilt wird. Versammlungen sind nur mit Genehmigung der zuständigen Behörden erlaubt.

In der Ankündigung heißt es, das Verbot stehe im Einklang mit der Politik der Regierung, die auf die Öffnung des Landes nach der Pandemie und die Ankurbelung der Wirtschaft abzielt, während gleichzeitig die Sicherheitsmaßnahmen streng eingehalten werden.

Neben öffentlichen Versammlungen und Zusammenkünften, bei denen die Gefahr einer Ausbreitung der Krankheit besteht, sind auch andere Handlungen und Aktivitäten verboten, von denen „angenommen“ wird, dass sie die Leiden der Bevölkerung vergrößern oder die Ausbreitung der Krankheit begünstigen. Die Ankündigung lässt ein Zeitfenster für öffentliche Versammlungen oder Zusammenkünfte zu, die unter den im Gesetz über öffentliche Versammlungen festgelegten Bedingungen organisiert werden können. Eine der Bedingungen ist, dass der Organisator die örtliche Polizei 24 Stunden vor der Veranstaltung benachrichtigen muss.

Am 24. Juni wies der Gouverneur von Bangkok, Chadchart Sittipunt, sieben Orte in Bangkok aus, an denen öffentliche Versammlungen und Zusammenkünfte abgehalten werden können, unter der Bedingung, dass der Veranstalter das Bezirksamt 24 Stunden im Voraus benachrichtigt, damit die Beamten Vorbereitungen treffen können, einschließlich der Bereitstellung von benötigten Einrichtungen und Sicherheitsvorkehrungen.

Die sieben Orte sind Lan Khon Mueang am Rathaus, das thailändisch-japanische Jugendzentrum in Din Daeng, ein öffentlicher Platz unter der Ratchavibha-Brücke, der Parkplatz vor dem Bezirksamt Phra Khanong, das 72. Jubiläumsstadion in Min Buri, das Chalerm Phrakiat-Stadion in Thung Khru und der Monthon Phirom-Park im Bezirk Taling Chan.

Berichten zufolge werden in Thailand täglich knapp unter 2.000 Menschen mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert, wobei die Zahl der leichten und asymptomatischen Fälle, die sich zu Hause selbst isolieren, mindestens zehnmal höher ist. Etwa 53,5 Millionen Menschen haben mindestens zwei Dosen des Impfstoffs erhalten, von denen fast 31 Millionen bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben.