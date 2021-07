BANGKOK: Mit 57 Toten erreichten die Covid-19-Todesfälle am Donnerstag einen neuen Höchststand.

Nach Aussage des Gesundheitsministeriums betrug die Zahl der Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden 5.533 neue Fälle, davon 127 in Gefängnissen, während 3.223 Patienten geheilt wurden und die Krankenhäuser verlassen durften. Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle in Thailand erhöht sich dadurch auf 264.834, die Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle auf 2.080.