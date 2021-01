BANGKOK: Thailands Covid-19 Situation ist nicht ernst, sagte Asst Prof. Mondej Sookpranee, Experte für Infektionskrankheiten am MedPark Hospital.

Nach Angaben der Weltgesundheitsbehörde (WHO) betrug die Zahl der Covid-19-Fälle in Thailand vom 14. Dezember bis zum 14. Januar 7.025 bei einem 24-Stunden-Durchschnitt von 271. Das entspricht einer Infektionsrate von 10,2 Prozent bzw. 0,4 Prozent pro 100.000 Einwohner. Laut der Johns-Hopkins-Universität (JHU) gab es in den letzten 30 Tagen 7.189 Fälle bei einem 24-Stunden-Durchschnitt von 459, was einer Infektionsrate von 10,4 Prozent bzw. 0,7 Prozent pro 100.000 Einwohner entspricht.

Beide Organisationen hätten Thailand als „nicht hoch belastet und nicht wachsend" eingestuft, dank der Kooperation der Menschen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, unterstrich Mondej. Er fordert die Thailänder auf, weiterhin die Präventionsmaßnahmen der Regierung gegen Covid-19 zu befolgen.