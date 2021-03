BANGKOK: Thailands Food and Drug Administration (FDA) hat ein Zertifikat für ein Covid-19-Testkit ausgestellt, das in 75 Minuten ein Testergebnis anzeigt und bei einem internationalen Wettbewerb in die Endrunde kam.

Der Kit mit der Bezeichnung „Coxy-amp" wurde gemeinsam vom Biotech-Zentrum der National Science and Technology Development Agency (NSTDA) und der Fakultät für Tropenmedizin der Mahidol-Universität entwickelt. Laut Wansika Kiatpathomchai, leitende Forscherin des Biotech-Zentrums, ändert der Schnelltest-Kit seine Farbe, um das Ergebnis anzuzeigen. Wenn die Testflüssigkeit bei 65 Grad erhitzt wird und ihre Farbe von violett nach gelb wechselt, bedeutet dies, dass die Flüssigkeit mit dem Sars-Cov-2 Virus kontaminiert ist, ohne dass eine weitere Expertenanalyse erforderlich ist.

146 Tests mit den Kits zeigten eine Sensitivität von 92 Prozent, eine Spezifität von 100 Prozent und eine Genauigkeit von 97 Prozent. Ergebnisse liegen in nur 75 Minuten vor, was doppelt so schnell ist wie die RT-PCR-Technik, während die Kosten pro Test etwa 300 Baht pro Kit betragen, verglichen mit 1.000 Baht für die RT-PCR-Version.

Das thailändische Forschungsteam hatte die Coxy-Amp-Testkits bei einem internationalen Schnelltestwettbewerb für Covid-19 eingereicht, der von der gemeinnützigen XPRIZE Foundation ausgerichtet wurde. Von 702 Teams aus 70 Ländern weltweit wurde das thailändische Team als einer der 20 Finalisten ausgewählt, das einzige Team aus Asien, neben anderen Forschungsteams aus den USA, Großbritannien und Deutschland. Mehrere thailändische Unternehmen zeigen Interesse, für die Coxy-Amp-Testkits einen Technologietransfer zu erwerben, um sie auf industrieller Ebene in Serie zu produzieren.