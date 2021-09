PHUKET: Die Gesundheitsbehörden auf Phuket haben eine Massentestkampagne in mehreren Gemeinden der Insel gestartet, von denen vermutet wird, für die hohe Zahl lokaler Covid-19-Neuinfektionen verantwortlich zu sein.

Kusak Kukiattikun, Phukets leitender Gesundheitsbeamter, informierte in einer Pressemitteilung, dass am Sonntag neun Covid-19-Schnelleinsatzteams entsendet wurden, um in den Zielgemeinden durch den Einsatz von Antigentest-Kits infizierte Personen ausfindig zu machen. Während der dreitägigen Massentests könne die Zahl der täglichen Neuinfektionen deutlich steigen, fügte Khun Kusak hinzu.

Er führte fort, dass die Zahl der neuen Fälle in den letzten Tagen auf weit über 200 pro Tag angestiegen sei. Dies hat bei den Behörden die Alarmglocken läuten lassen, die eine Verschlechterung der Situation befürchten. „Seit Juli hat die Zahl der Neuinfektionen aufgrund der Delta-Variante weiter zugenommen“, so Khun Kusak. „Doch als Touristenziel können wir die Menschen nicht einfach von ihrem Besuch abhalten“, erklärte der Gesundheitsbeamte. Er fügte hinzu, dass sich unter den Infizierten auch viele Wanderarbeiter befinden würden, weshalb die Massentests unausweichlich seien, um die Krankenhäuser der Insel nicht weiter zu belasten und das „Sandbox“-Modell nicht ernsthaft zu gefährden.

Seit dem Start des Pilotprogramms zur Wiedereröffnung Phukets für ausländische Touristen am 1. Juli dieses Jahres haben 30.000 Ausländer die Inselprovinz besucht. Darunter lediglich 96 Personen, die während ihres Aufenthaltes positiv auf Covid-19 gestestet wurden, informierte zwischenzeitlich Thailands stellvertretender Staatssekretär des Gesundheitsministeriums Yongyot Thammawut.

Am Sonntag wurden auf Phuket 242 neue Covid-19-Infektionen verzeichnet, bei einem Fall handelt es sich um einen „Sandbox“-Besucher.

Das Covid-19-Massentestprogramm ziele laut Khun Yongyot auf etwa 25.000 Personen ab. Ihm sei mitgeteilt worden, dass der Ausbruch voraussichtlich in zwei Wochen eingedämmt sein werde, fügte er hinzu.

„Die Covid-19-Impfungen, insbesondere bei Wanderarbeitern, werden ebenfalls beschleunigt, um den Ausbruch einzudämmen und das Vertrauen in die Sicherheit Thailands für ausländische Touristen wiederherzustellen“, sagte er.