BANGKOK: Männer aufgepasst! Das Anti-Fake News Center des Ministeriums für digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DES) hat am Dienstag (26. Juli 2022) bestätigt, dass das Coronavirus den Penis eines Mannes nach seiner Covid-19-Genesung nicht schrumpfen lässt, wie es in der vergangenen Woche in den sozialen Medien fälschlicherweise verbreitet wurde.

Die medizinische Abteilung des Ministeriums für öffentliche Gesundheit begann mit der Überprüfung eines in den sozialen Medien verbreiteten Artikels, in dem es darum ging, dass der Penis eines Mannes nach seiner Genesung von Covid-19 angeblich geschrumpft sei.

Die Behörden bestätigten daraufhin, dass sich diese Information als falsch erwiesen hat und erklärten, dass die aktuelle Studie keine eindeutigen Beweise für die mit einer Covid-19-Infektion verbundenen Penisschrumpfung gefunden hat. Dies muss in Zukunft noch weiter untersucht werden.

Der Öffentlichkeit wird daher dringend geraten, Falschinformationen in den sozialen Medien keinen Glauben zu schenken und sie nicht zu teilen. Weitere Informationen erteilt medizinische Abteilung des Ministeriums für öffentliche Gesundheit unter der Rufnummer 02-590.6000.