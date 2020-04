Covid 19: Kurve der Fallzahlen flacht ab

27 neue Infektionsfälle in Thailand - die niedrigsten in diesem Monat. Foto: Freepik

THAILAND: Mit 27 neuen Infektionen hat Thailand am Montag die niedrigsten Fallzahlen seit zehn Tagen gemeldet. Die Covid-19-Kurve flacht ab.

Die Gesamtzahl der Infizierten stieg auf 2.792. Nach einem dritten Tag in Folge ohne Todesfälle liegt die Zahl der Toten weiterhin bei 47. 1.999 Patienten haben sich erholt und konnten nach Hause zurückkehren, während 746 Infizierte in Krankenhäusern behandelt werden. Zu den Provinzen ohne neue Fälle zählen Phuket und Chonburi mit Pattaya. Phuket hat am dritten Tag in Folge keine Infektionen bestätigt, während Chonburi an sechs der letzten acht Tage keine Viruserkrankungen meldete.

Neun Provinzen hatten bisher keine Fälle: Kamphaeng Phet, Chai Nat, Trat, Nan, Bueng Kan, Phichit, Ranong, Sing Buri und Ang Thong. In den letzten 14 Tagen traten nach einem Bericht der „Nation“ in folgenden Provinzen keine neuen Infektionen auf: Chiang Rai, Mae Hong Son, Lamphun, Tak, Nong Bua Lam Phu, Uttaradit, Sukhothai, Phrae, Uthai Thani, Kanchanaburi, Ratchaburi, Samut Songkhram, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Udon Thani, Amnat Charoen, Buriram, Maha Sarakham, Mukdahan, Yasothon, Roi Et, Kalasin, Nong Khai, Sakon Nakhon, Surin, Phetchabun, Saraburi, Nakhon Nayok, Lopburi, Rayong, Sa Kaeo und Ubon Ratchathani.