Covid-19-Krise: Hua Hin Countdown abgesagt

HUA HIN: Nach Bangkok, Bangsaen und Pattaya wurde auch der „Hua Hin Countdown 2021“ als Präventivmaßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus kurzfristig abgesagt.

Der Veranstalter des „Hua Hin Countdown 2021“, das Management des Einkaufszentrums Hua Hin Market Village, gab die Absage der Neujahrsfeierlichkeiten am Dienstag auf Facebook bekannt.

Das Einkaufszentrum wird jedoch weiterhin normal geöffnet sein, auch an den geplanten Verkaufsaktionen zwischen Weihnachten und Neujahr wird weiter festgehalten, betonte das Management des Hua Hin Market Village in seiner Pressemitteilung. In der Shopping Mall gilt weiterhin die Maskenpflicht und das Befolgen der Regeln zur sozialen Distanzierung.

Die Ankündigung erfolgte, nachdem die Zahl der Covid-19-Fälle in Thailand in den vergangenen Tagen sprunghaft angestiegen ist, wobei die meisten Fälle unter myanmarischen Wanderarbeitern auf einem Seafood-Markt in Samut Sakhon in der Zentralregion des Landes auftraten.

Zum Zeitpunkt der Ankündigung wurden in Hua Hin keine neuen Fälle gemeldet, lediglich im thailändisch-myanmarischen Grenzgebiet der Provinz Prachuap Khiri Khan, zu der auch das königliche Seebad gehört, wurde am Dienstag ein neuer Fall registriert.

Bereits am Montag ließ die Provinzverwaltung Prachuap Khiri Khan insgesamt 19 Kontrollpunkte in der ganzen Provinz einrichten, um den Verkehr in Richtung Süden zu überwachen. Darüber hinaus werden alle in der Provinz ankommenden Lastwagen mit Meeresfrüchten am Singkhon-Pass, dem Grenzübergang nach Myanmar, genauestens kontrolliert.