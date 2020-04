BANGKOK: Da während der Coronakrise die Menschen zu Hause bleiben sollen und nachts eine Ausgangssperre von 22 bis 4 Uhr gilt, hat in den letzten Wochen die häusliche Gewalt zugenommen.

Jaded Chaowilai, Direktor der Progressiven Bewegung für Frauen und Männer, verweist auf aktuelle Daten der Behörde für Frauenangelegenheiten und Familienentwicklung (DWF) und des Ministeriums für soziale Entwicklung und menschliche Sicherheit: 154 Personen, zumeist Frauen, hatten im März die Hotline des Sozialhilfezentrums angerufen, gegenüber 144 im Februar. Die Pandemie hat zum Anstieg der Gewalt zwischen Frauen und Männern geführt, weil sie auf engstem Raum zu Hause leben.

Viele Männer sind nicht in der Lage, ihr Verhalten beim Sozialisieren und Trinken mit Freunden in ihren Unterkünften zu ändern. Laut Jaded tritt häusliche Gewalt nicht nur in gefährdeten Familien auf, sondern auch in normalen Familien aufgrund von Arbeitslosigkeit, wirtschaftlichem und finanziellem Stress.