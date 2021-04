BANGKOK: Capital Nomura Securities (CNS) sieht die privaten Krankenhäuser in der Hauptstadt als die großen Gewinner des erneuten Anstiegs der Covid-19-Fälle aufgrund des Thonglor-Clusters. Denn die Zahl der Menschen, die private Hospitäler für Covid-19-Tests aufsuchen, ist seit dem 6. April in die Höhe geschnellt.

Korapat Worachet, Direktor für Forschung und Investment Services bei CNS, geht von einem 200- bis 300-prozentigen Anstieg aus, so bei den Krankenhausgruppen Bangkok Dusit Medical Services (BDMS), Bangkok Chain Hospital (BCH) und Thonburi Healthcare Group (THG). Zwischen dem 6. und 7. April verzeichnete BDMS (u.a. Bangkok Hospital Group) täglich durchschnittlich 1.500 bis 2.000 Patienten, die sich untersuchen ließen – erheblich mehr gegenüber dem zweiten Corona-Ausbruch, der in Samut Sakhon begann. Damals wurden in den Krankenhäusern im Durchschnitt nur 500 bis 1.000 Tests pro Tag durchgeführt.

Das BCH meldet ebenfalls einen Anstieg der Testsuchenden mit im Durchschnitt 2.000 bis 3.000 Personen täglich, während der vorherige Durchschnitt bei 800 bis 1.000 pro Tag lag. THG hat 300 bis 400 Personen pro Tag, gegenüber einem Durchschnitt von 30 bis 40 Personen täglich während des zweiten Ausbruchs.