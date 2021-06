Covid-19-Kontrollplan wird überarbeitet

Aussichtspunkt in Karon in Phuket. Foto: Tourism Authority Of Thailand

PHUKET: Das Unterkomitee des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat die Tourismusbehörde (TAT) gebeten, den für das Phuket Sandbox-Programm vorgeschlagenen Covid-19-Kontrollplan zu überarbeiten.

Der überarbeitete Plan werde am Freitag an das Hauptkomitee des CCSA weitergeleitet, sagte Apisamai Srirangson, stellvertretende CCSA-Sprecherin. Vorschläge der Behörde für Seuchenkontrolle und des CCSA-Unterkomitees würden in die Überarbeitung einfließen, um die Effektivität der Covid-19-Kontrolle zu verbessern.

Neben Phuket sollen später auch andere beliebte Urlaubsinseln wie Samui in Surat Thani, Phi Phi in Krabi und einige Inseln in Phang-nga an dem Programm zur Wiedereröffnung des Tourismus teilnehmen, zudem Reiseziele auf dem Festland wie Krabi, Phang-nga, Pattaya, Bangkok, Cha-am, Hua Hin, Buriram und Chiang Mai.