Covid-19-Impfung für Kinder ab Mitte Februar

BANGKOK: Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren sollen ab Mitte Februar gegen Covid-19 geimpft werden, teilte Bangkoks Gouverneur Aswin Kwanmuang am Montag der Presse mit.

Laut Gouverneur Aswin stellen die zuständigen Behörden derzeit eine Liste zusammen, auf der alle für die Impfung in Frage kommenden Kinder aufgeführt sind, damit in jedem Bezirk der Hauptstadt ausreichend Impfstoffe für diese Zielgruppe zur Verfügung stehen. Er fügte hinzu, dass die Impfungen in ausgewählten Schulen oder Krankenhäusern durchgeführt werden, je nachdem, wie viele Kinder in den einzelnen Gebieten geimpft werden.

Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) wird außerdem Flugblätter an Eltern und an Schulen verteilen, in denen beschrieben wird, wie die Kinder auf die Impfung vorbereitet werden sollten und welche Schritte nach der Impfung zu beachten sind, so Gouverneur Aswin.

Bis Montag hatten 427.696 Kinder oder 85,57 Prozent von 499.800 Kindern zwischen 12 und 17 Jahren in Bangkok ihre Covid-19-Erstimpfung erhalten.

Für bettlägrige Patienten, die nicht zur Impfstelle reisen können, setzt die BMA eine mobile Einheit ein, erklärte Gouverneur Aswin. Bis Sonntag hatten sich 10.471 Personen für den mobilen Impfdienst angemeldet, 5.256 von ihnen haben ihre Impfung bereits erhalten.

Die Anmeldung für die Covid-19-Impfung erfolgt über die QueQ-App (Google Play / App Store).