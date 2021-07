Covid-19-Impfung für Ausländer ab 60 Jahre

BANGKOK: Das Department of Disease Control hat die Bereitstellung von Covid-19-Impfstoffen für schwangere Frauen und Ausländer, die im Land arbeiten oder eine thailändische Ehefrau haben, genehmigt.

Laut Apisamai Srirangson, Sprecherin des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA), soll die Registrierung für die Impfung von Ausländern bald bei der Siam Cement Group beginnen. Details würden später veröffentlicht.

Ausländer im Alter ab 60 Jahre, die in Bangkok oder den benachbarten Provinzen leben, können sich jetzt für einen Impftermin mit AstraZeneca in der Bang Sue Grand Station registrieren, teilte das Außenministerium mit. Für die Impfung wird eine Online-Registrierung vorausgesetzt. Zur Registrierung berechtigt sind Frauen und Männer, die in Bangkok, Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan oder Samut Sakhon leben.

Expats, die älter als 75 Jahre sind, können sich weiterhin täglich zwischen 9 und 16 Uhr ohne Registrierung in der Bang Sue Grand Station impfen lassen.