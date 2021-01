BANGKOK: Die Regierung hat drei Phasen der Covid-19-Impfung für die Bürger festgelegt. Die erste Phase von Februar bis April soll eine Million Menschen in gefährdeten Gruppen erreichen.

Laut Dr. Opas Karnkawinpong, Generaldirektor der Behörde für Seuchenkontrolle, wird die erste Phase zwei Millionen Dosen umfassen und soll dazu dienen, schwere Erkrankungen und Todesfälle durch Covid-19 zu reduzieren. Vorgesehen sind kostenlose Impfungen für 80.000 medizinisches Personal und Freiwillige im Gesundheitswesen, 20.000 Mitarbeiter der Seuchenbekämpfung, 900.000 Menschen im Alter von 60 Jahren und älter sowie Menschen mit chronischen Krankheiten.

Die ersten Empfänger sollen Menschen im Großraum Bangkok und in den Provinzen Samut Sakhon, Chonburi, Rayong, Chanthaburi und Trat sein. Zu den Personen mit chronischen Krankheiten, die an einer Covid-19-Infektion sterben könnten, gehören solche mit schweren Atemwegserkrankungen wie chronisch obstruktiver Lungenerkrankung und Asthma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenversagen ab Stufe 5, Schlaganfall, Diabetes und alle Arten von Krebs.

In der zweiten Phase sollen im Mai und Juni landesweit 26 Millionen Impfdosen an Menschen von gefährdeten Gruppen ausgegeben werden. In der dritten Phase, die für Ende des Jahres bis Anfang nächsten Jahres geplant ist, soll die restliche Bevölkerung geimpft werden, um die Ausbreitung von Covid-19 auf Gemeindeebene zu stoppen. Jede Person wird zwei Dosen im Abstand von vier Wochen erhalten. Es wird 1 bis 2 Monate dauern, bis der Impfstoff seine volle Wirkung entfaltet, sagte Dr. Opas.