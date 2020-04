Aufnahme einer aus einer Patientenprobe isolierten apoptotischen Zelle (grünlich-braun), die stark mit SARS-COV-2-Viruspartikeln (rosa), bekannt als Coronavirus, infiziert ist. Foto: Forschungseinrichtung (IRF) des NIAID in Fort Detrick, Maryland USA.

BANGKOK: In vier Monaten sollen laut dem Department of Disease Control (DDC) Versuche am Menschen mit einem Covid-19-Impfstoff beginnen.

Die Ankündigung folgt einer Vereinbarung des Gesundheitsministeriums mit chinesischen Pharmaunternehmen zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines Impfstoffs. Er soll in Thailand getestet werden. An der Studie werden voraussichtlich mehr als 10.000 Thais teilnehmen.

Wenn ein Impfstoff entwickelt wird, möchte das DDC ihn zunächst 800.000 jungen Menschen im Alter zwischen 29 und 39 Jahren - der Altersgruppe mit der höchsten Anzahl an Infektionen - geben, gefolgt von Risikogruppen wie älteren Menschen. „Wir müssen mindestens 60 Prozent der Bevölkerung impfen“, sagte Suwannachai.