BANGKOK: Das Ministerium für öffentliche Gesundheit wird am Montag im Queen Sirikit National Institute of Child Health die erste Runde des Covid-19-Impfstoffs von Pfizer an Kinder im Alter von fünf bis 11 Jahren verabreichen.

Gemäß dem Leiter der Seuchenschutzministerium Dr. Opas Karnkawinpong habe sein Ministerium einen Ratgeber für die Verabreichung des Pfizer-Impfstoffs an Kinder dieser Altersgruppe erstellt. Außerdem wurde ein Betreuungssystem für Kinder eingerichtet, die starke Nebenwirkungen zeigen.

Dr. Opas sagte gegenüber der Presse, dass gesunde Kinder den Impfstoff nach Möglichkeit in der Schule erhalten sollten; Kinder, die nicht in der Schule sind, und Kinder in schlechtem Gesundheitszustand sollten den Impfstoff in einem Krankenhaus erhalten.

Die meisten gesunden Kinder sollten zwischen acht und 12 Wochen warten, bevor sie ihre zweite Dosis von Pfizer erhalten, führte Dr. Opas fort und fügte hinzu, dass Studien gezeigt haben, dass etwas längere Intervalle einen besseren Schutz gegen Covid-19 bieten können.

„Wir sind bereit, den Covid-19-Impfstoff für Kinder am Montag (31. Januar 2022) im Queen Sirikit National Institute of Child Health zu verabreichen. Kinder, die an chronischen Krankheiten leiden, haben für uns erste Priorität“, sagte Dr. Opas und fügte hinzu, dass Thailand nach Singapur das zweite Land in Asien ist, in dem Kinder von Pfizer geimpft werden.

Nach Angaben des Ministeriums gibt es in Thailand 5 Millionen Kinder im Alter von fünf bis 11 Jahren, von denen einige an chronischen Krankheiten leiden.

Das Ministerium hat 10 Millionen Dosen des mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffs von Pfizer bestellt, von denen etwas mehr als ein Drittel im ersten Quartal dieses eintreffen sollen. Die Impfstoffe für Kinder, die andere Vorbereitungsverfahren erfordern, werden mit einem orangefarbenen Etikett versehen, um sie von den Versionen für Erwachsene zu unterscheiden, erklärte Dr. Opas.

Dr. Somsak Lolekha, Präsident des Royal College of Paediatricians of Thailand, riet allen Eltern, ihre Kinder schnell impfen zu lassen, um sie gegen eine Covid-19-Erkrankung zu schützen, und betonte, dass die Impfung sicher sei, da nur wenige negative Nebenwirkungen festgestellt worden seien.

„Wir haben festgestellt, dass es bei Kindern weniger Nebenwirkungen gibt als bei Erwachsenen, weil die verabreichte Menge des Impfstoffs geringer ist“, sagte er.