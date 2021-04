HUA HIN: Google Maps will einen Beitrag zur möglichst raschen Eindämmung der Corona-Pandemie leisten und zeigt in Folge des plötzlichen Anstiegs der Covid-19-Infektionen in Hua Hin (Anm. d. Red.: zum Redaktionsschluss am 12. April 2021 insgesamt 87 Neuinfizierte) alle Orte der bestätigten Corona-Fälle im königlichen Seebad an.

Der weithin bekannte Online-Kartendienst des US-amerikanischen Unternehmens Google LLC. hatte die sogenannte „Covid-Ebene“ im letzten Jahr eingeführt, um seinen Nutzern lokale Infektionsraten anzuzeigen. Da sie aufzeigt, wie sich das Virus lokal ausbreitet, können sich Google-Maps-Nutzer noch vor Reiseantritt über das Infektionsrisiko der Orte informieren, die sie besuchen möchten.



Die Funktion zeigt detailliert an, wo die Infektionen ansteigen oder abnehmen, indem sie ein farbcodiertes System verwendet, wobei Grau die niedrigste Rate darstellt. Mit der Farbe Dunkelrot wird hingegen signalisiert, wenn an einem Ort mehr als 40 lokale Fälle aufgetreten sind.



Die „Covid-Ebene“ basiert nach Aussage von Google auf den Angaben „mehrerer vertrauenswürdiger Quellen“, wobei es sich im Fall von Hua Hin um die offiziellen Daten des thailändischen Ministeriums für öffentliche Gesundheit handelt.



„Während globale Gemeinschaften auf Covid-19 reagieren, haben wir von Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens erfahren, dass die gleiche Art von aggregierten, anonymisierten Daten, die wir in Produkten wie Google Maps verwenden, hilfreich sein könnten, wenn sie kritische Entscheidungen zur Bekämpfung von Covid-19 treffen“, erläuterte ein Sprecher des Tech-Giganten gegenüber der Presse, als die Funktion letztes Jahr eingeführt wurde.



„Die Community Mobility Reports zielen darauf ab, Einblicke zu geben, zu welchen Ergebnissen bestimmte Maßnahmen zur Covid-19-Bekämpfung geführt haben“, so der Sprecher. Er fügte hinzu, dass sie das Aufzeigen von Bewegungstrends ermöglichen, z. B. in Bezug auf die Orte, an denen die Infektionszahlen ansteigen, wie Shopping Malls, Freizeiteinrichtungen,Supermärkte, Apotheken, Parkanlagen, Wohngebiete etc.



Die Hotspots der Covid-19-Infektionen in Hua Hin können hier aufgerufen werden.