BANGKOK: Die Direktorin der Nachrichtenabteilung des Informationsministeriums Maratee Nalita Andamo hat angekündigt, dass Thailand Covid-19 ab dem 1. Oktober 2022 offiziell von einer gefährlichen übertragbaren Krankheit zu einer übertragbaren Krankheit unter Überwachung herabstufen wird.

Während eines Treffens, das am Donnerstag (1. September 2022) vom Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) abgehalten wurde, erklärte Khun Maratee, dass die Behörde ihre Tätigkeit einstellen wird und ihre Zuständigkeiten infolge der Herabstufung auf das Ministerium für öffentliche Gesundheit übertragen wird.

Khun Maratee fügte hinzu, dass jetzt eine Reihe neuer telemedizinischer Apps für diejenigen zur Verfügung stehen, die Krankenhäuser meiden möchten, aber dennoch medizinischen Rat benötigen. Zu diesen Anwendungen gehören „Clicknic“ und „MorDee“. Diese Anwendungen bieten die Lieferung von Medikamenten und Beratungsdienste, wobei die Ferndiagnose von Ärzten aus verschiedenen Praxen durchgeführt wird.

Der Direktor der Nachrichtenabteilung erwähnte auch das 12. APEC High-Level Meeting on Health and the Economy in Bangkok, bei dem die Teilnehmer über Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion sowie über die Covid-19-Lehren aus den vergangenen Jahren im Bereich der öffentlichen Gesundheit diskutierten.